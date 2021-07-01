Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Aliou Dieng yanıtı! Bonservisi...

Galatasaray'da orta saha transferi için listeye eklenen son isim Mısır Ligi takımlarından Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng olmuştu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 23 yaşındaki Malili ön libero Aliou Dieng için Mısır kulübü ile görüşen sarı kırmızılılar, "Bonservisi 5 milyon euro" cevabı aldı. Galatasaray eğer Gedson ve Belhanda ile anlaşamazsa Dieng için Al-Ahly ile tekrar masaya oturulacak.

ALIOU DIENG KİMDİR?

16 Ekim 1997 tarihinde Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, kariyerine Djoliba takımında başladı. Ardından Cezayir Ligi ekiplerinden MC Alger'e transfer oldu. 2019 yazında da Mısır ekibi Al Ahly'nin yolunu tuttu. Geride bıraktığımız sezon 36 karşılaşmada görev alan Dieng, 1 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Malili orta sahanın kulübü ile olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...