Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a kötü sürpriz! 23 milyon...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a kötü sürpriz! 23 milyon...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen seçim sonrası başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, kötü bir tablo ile karşı karşıya geldi. Mali sorunlarla uğraşan yönetim, bu kez de vergi sorunu yaşadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 10:37
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a kötü sürpriz! 23 milyon...

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan her geçen gün yeni bir kötü sürpriz ile karşılaşıyor. Futbolcuların ödenmeyen ücretleri nedeniyle ilk etapta borçsuzluk kağıdını almaya çalışan yönetim bu sorunu ortadan kaldırdı ve rahatladı.

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim bu kez de vergi borçları sorunu ile karşılaştı. Konuyla ilgili çalışmalara başlayan yönetim kurulunun, ilk etapta 23 milyon lira ödeme yapması gerektiği belirtildi. Bu paranın kısa sürede ödeneceği ve sorunun çözüleceği aktarıldı.

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