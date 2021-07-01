Diagne sıkıntısı

Galatasaray’da teknik direktörü Fatih Terim’in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler bekleniyor. Ancak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion’da kiralık olarak geçiren Senegalli golcü için şimdiye kadar herhangi bir müracaat yok. Sarı-kırmızılı ekibin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Diagne’yi 6 milyon euro’ya satmaya hazır olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler bekleniyor. Ancak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Senegalli golcü için şimdiye kadar herhangi bir müracaat yok. Sarı-kırmızılı ekibin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Diagne'yi 6 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu belirtiliyor.