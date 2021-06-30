Son dakika transfer haberi: Mario Rui Galatasaray'a! İşte ödenecek bonservis bedeli

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi transferde ilk bombayı patlatıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar sol bek transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Birçok isimle temaslarda bulunan Aslan, aradığı ismi İtalya'da buldu. Napoli'nin yıldızı Mario Rui için bir süredir girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, transferi bitirmeye çok yaklaştığı ifade edildi.



NAPOLI 5 MİLYON EURO'YA İKNA OLDU!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Mario Rui transferinde oyuncunun kulübü Napoli'yi ikna etti. Haberde, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaptığı 5 milyon euro'luk teklifin Napoli tarafından kabul edildiği belirtildi. Çizme ekibini ikna eden Galatasaray'ın, Portekizli futbolcu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.





MARIO RUI KİMDİR?

2018 yılında Roma'dan Napoli'ye transfer olan Mario Rui, kariyerinde daha önce uzun yıllar İtalya'da forma giydi. 2004/2011 dönemlerinde Portekiz'de Sporting ve Benfica'da oynadıktan sonra İtalya'nın yolunu tutan Mario Rui, geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Mario Rui geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta oynadı.