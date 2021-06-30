Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Mario Rui hamlesi! Napoli...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Mario Rui hamlesi! Napoli...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisi için Mario Rui'yi hedef belirledi. Sarı-kırmızılı takım, oyuncunun kulübü Napoli ile görüşmelere başladı. İşte talep edilen rakam ve detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 08:25
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Mario Rui hamlesi! Napoli...

Başkan ve teknik direktör sorunlarını halleden Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni sezon öncesi yapacağı transferlere odaklandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Mario Rui hamlesi! Napoli...

Sarı-kırmızılılarda öncelik verilen mevkilerden biri de sol bek. Bir süredir arayışta olan Galatasaray, Napoli forması giyen Portekizli futbolcu Mario Rui için kulübü ile görüşmelere başladı. Son dakika gelişmesini İtalyan gazeteci Nicolo Schira duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Mario Rui hamlesi! Napoli...

Schira yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Rui için Napoli'yle görüştüğünü ve İtalyan kulübünün oyuncunun satışı için 8 milyon euro talep ettiğini yazdı. Bu arada Portekizli sol bekin yıllık maaşının da 2 milyon euro olduğunu bildirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Mario Rui hamlesi! Napoli...

MARIO RUI KİMDİR?

27 Mayıs 1991 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Mario Rui, kariyerine Sporting altyapısında başladı. Sırasıyla Valencia Mestalla, Benfica, CD Fatima, Parma, Gubbio, Spezia, Empoli, Roma ve Napoli formaları giydi. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rui, geride bıraktığımız sezon çıktığı 36 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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