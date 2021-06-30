Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Mario Rui hamlesi! Napoli...

Başkan ve teknik direktör sorunlarını halleden Galatasaray , Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni sezon öncesi yapacağı transferlere odaklandı.

Sarı-kırmızılılarda öncelik verilen mevkilerden biri de sol bek. Bir süredir arayışta olan Galatasaray , Napoli forması giyen Portekizli futbolcu Mario Rui için kulübü ile görüşmelere başladı. Son dakika gelişmesini İtalyan gazeteci Nicolo Schira duyurdu.

Schira yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Rui için Napoli'yle görüştüğünü ve İtalyan kulübünün oyuncunun satışı için 8 milyon euro talep ettiğini yazdı. Bu arada Portekizli sol bekin yıllık maaşının da 2 milyon euro olduğunu bildirdi.