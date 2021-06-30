Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | "Yarmolenko yılda net 6 milyon euro alıyor"

Son dakika GS transfer haberleri | "Yarmolenko yılda net 6 milyon euro alıyor"

Andriy Yarmolenko'nun temsilcisi Doğan Ercan, oyuncusunun Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin zor olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ercan, “West Ham United'da yılda net 6 milyon euro kazanıyor. Yarmolenko herkesin gündemine gelir ama bu paraları ödeyebilmek mümkün mü; kamuoyunun taktirine bırakıyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | "Yarmolenko yılda net 6 milyon euro alıyor"
Andriy Yarmolenko'nun temsilcisi Doğan Ercan, oyuncusunun Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin zor olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ercan, "West Ham United'da yılda net 6 milyon euro kazanıyor. Yarmolenko herkesin gündemine gelir ama bu paraları ödeyebilmek mümkün mü; kamuoyunun taktirine bırakıyorum" dedi.
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