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Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Paulinho transferinde tek kaldı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile güçlendiren Cimbom'da gündem Paulinho... Sözleşmesini feshederek serbest kalan Brezilyalı yıldız için Cimbom, Corinthians'ın çekilmesiyle tek aday kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Paulinho transferinde tek kaldı!

Corinthians, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Paulinho'nun transferinden çekildi. Corinthians'ın Guangzhou ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki yıldız oyuncunun talep ettiği maaş nedeniyle geri adım attığı belirtildi. Corinthians'ın ödeyemeyeceği bir rakamı Brezilya'dan herhangi bir takımın karşılamasının söz konusu olmadığı ifade edildi. Paulinho'nun Brezilya ekibinden yılda 25 milyon real (4 milyon euro) talep ettiği öğrenildi. Sambacı'nın şu an için bu rakamın altına düşmeyi düşünmediği ve bu yüzden Avrupa'dan arayışlarına devam ettiği iddia edildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Paulinho transferinde tek kaldı!

BONUSLA ÖNE ÇIKACAK

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, orta sahayı Paulinho ile güçlendirmek isterken oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın da 3 milyon euro'dan yukarıya çıkmak istemediği ancak farkı bonuslarla kapatabileceği ifade edildi.

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