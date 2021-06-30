Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Paulinho transferinde tek kaldı!

Corinthians, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Paulinho'nun transferinden çekildi. Corinthians'ın Guangzhou ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki yıldız oyuncunun talep ettiği maaş nedeniyle geri adım attığı belirtildi. Corinthians'ın ödeyemeyeceği bir rakamı Brezilya'dan herhangi bir takımın karşılamasının söz konusu olmadığı ifade edildi. Paulinho'nun Brezilya ekibinden yılda 25 milyon real (4 milyon euro) talep ettiği öğrenildi. Sambacı'nın şu an için bu rakamın altına düşmeyi düşünmediği ve bu yüzden Avrupa'dan arayışlarına devam ettiği iddia edildi.