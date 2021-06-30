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Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Kenan Karaman'ı kapacak!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Fatih Terim önderliğinde hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda kanat arayışları sürerken, Onyekuru konusunda olumsuz gelişmeler yaşandı. Bunun üzerine Aslan rotayı, ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Kenan Karaman'a çevirdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Kenan Karaman'ı kapacak!

Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman, Türk takımların gözdesi haline geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Kenan Karaman'ı kapacak!

Sarı-kırmızılı ekip, Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamak istiyordu ancak Monaco'dan olumsuz cevap geldi. "Ya 4.35 milyon euro, ya da anlaşma yok" denildi ve görüşmeler durdu. Nijeryalı oyuncunun sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma gelmek için direnmeye hazır ama Monaco'nun, istediği rakamın altına inmeyi çok da düşünmediği bildirildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Kenan Karaman'ı kapacak!

BAŞKA SOMUT TEKLİF YOK

Onyekuru şoku sonrasında sarı-kırmızılılar kanat forveti için Kenan Karaman ismi üzerinde yoğunlaştı.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Kenan Karaman'ı kapacak!

Kenan'ın menajeri Ersin Akkan ile görüşen yönetici Işıtan Gün, 1.5 milyon euro yıllık ücretten, 3 yılda 4.5 milyon euro maaş teklif etti. Ayrıca 750 bin euro'dan yine 3 yılda 2.25 milyon euro'ya tamamlanmak üzere imza parası önerdi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Kenan Karaman'ı kapacak!

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği Kenan'ın, EURO 2020'de gösterdiği kötü performansa rağmen, Bundesliga ve Serie A'dan da talipleri olduğu ancak ulaşan somut bir öneri olmaması nedeniyle Galatasaray'a 'evet' diyebileceği belirtiliyor.

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