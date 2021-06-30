Son dakika GS transfer haberleri | Fatih Terim Yedlin'i beğenmedi Kenny Tete'yi listeye aldı!

Transferde orta alan, sol bek ve kanat bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen DeAndre Yedlin'in idmanlardaki ve Dinamo Bükreş maçındaki performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim yönetimden sağ bek transferi istedi.
FULHAM ONU GÖZDEN ÇIKARDI
Sarı-Kırmızılılar bu gelişme sonrası hemen çalışma başlattı ve rotasını İngiltere'ye çevirdi. Yönetimin Fulham formasını giyen Kenny Tete'yi ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi. İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesi sonrasında Holllandalı yıldzı gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 sezonluğuna kiralamak.
4 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Kenny Tete, 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi. O dönem Ajax formasını giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış, Galatasaray da bunun üzerine Sevilla'dan Mariano'yu almıştı.