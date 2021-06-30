Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | Fatih Terim Yedlin'i beğenmedi Kenny Tete'yi listeye aldı!

Son dakika GS transfer haberleri | Fatih Terim Yedlin'i beğenmedi Kenny Tete'yi listeye aldı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, ilk hazırlık maçını Dinamo Bükreş ile oynadı. Teknik direktör Fatih Terim, sağ bek Yedlin'in performansını beğenmeyince kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam bu bölge için Kenny Tete'yi listeye aldı. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Fatih Terim Yedlin'i beğenmedi Kenny Tete'yi listeye aldı!

Transferde orta alan, sol bek ve kanat bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen DeAndre Yedlin'in idmanlardaki ve Dinamo Bükreş maçındaki performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim yönetimden sağ bek transferi istedi.

Son dakika GS transfer haberleri | Fatih Terim Yedlin'i beğenmedi Kenny Tete'yi listeye aldı!

FULHAM ONU GÖZDEN ÇIKARDI

Sarı-Kırmızılılar bu gelişme sonrası hemen çalışma başlattı ve rotasını İngiltere'ye çevirdi. Yönetimin Fulham formasını giyen Kenny Tete'yi ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi. İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesi sonrasında Holllandalı yıldzı gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 sezonluğuna kiralamak.

Son dakika GS transfer haberleri | Fatih Terim Yedlin'i beğenmedi Kenny Tete'yi listeye aldı!

4 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Kenny Tete, 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi. O dönem Ajax formasını giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış, Galatasaray da bunun üzerine Sevilla'dan Mariano'yu almıştı.

Son dakika GS transfer haberleri | Fatih Terim Yedlin'i beğenmedi Kenny Tete'yi listeye aldı!

Geçen sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kenny Tete gol atamazken, 2 asist yaptı. Ajax altyapısında yetişen Kenny Tete 2017 yılında Lyon'a, 2020 yılında ise Fulham'a transfer oldu.

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