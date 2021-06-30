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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcelo Saracchi Sociedad yolcusu

Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Marcelo Saracchi'nin son talibi Real Sociedad oldu. Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad’ın Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcelo Saracchi Sociedad yolcusu
Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Marcelo Saracchi'nin son talibi Real Sociedad oldu. Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad'ın Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladığı bildirildi.
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