HaberlerGalatasaraySon dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcelo Saracchi Sociedad yolcusu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Marcelo Saracchi Sociedad yolcusu
Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Marcelo Saracchi'nin son talibi Real Sociedad oldu. Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad’ın Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladığı bildirildi.
Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Marcelo Saracchi'nin son talibi Real Sociedad oldu. Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad'ın Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladığı bildirildi.