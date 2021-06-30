Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson Fernandes zora girdi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, gündem transfer. Sarı kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvarken, listenin ilk sırasında Gedson Fernandes var. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson ile ilgili gelen ilk haberler ise olumsuz. İşte detaylar...
Galatasaray'ın gözü bir yandan da Gedson'da… Fatih Terim, sezonun son bölümünde takıma alışan ve etkili bir performans ortaya koyan mümkün olursa Portekizli genç oyuncunun yeniden kiralanmasını istiyor. Buna karşılık Benfica, Gedson'u Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan, satış potansiyeli yüksek bir takıma vermek istiyor. Bu yüzden rakamdan çok Gedson için sağlanacak kariyeri planlaması üzerinde duruyor. Bu da Galatasaray'ı ikinci plana itiyor. Gedson'u 1 yıllığına yeniden kiralamak isteyen Galatasaray'ın genç yıldız için 1 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Beşiktaş da Gedson'la anılan takımlar arasında...