Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın en az kazanan oyuncusu konumunda olan 26 yaşındaki Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinde iyileştirme yapılacak. Geçtiğimiz sezon 2.2 milyon TL, gelecek sezon ise 2.5 milyon TL alacak olan Taylan'ın maaşına zam yapılacak. Yıldız futbolcunun da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenilirken, başarılı oyuncunun yönetimin bu kararından çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. İşte yeni sözleşmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Taylan Antalyalı'ya Burak Elmas ve yönetiminden müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz sezon 2.2 milyon TL, gelecek sezon ise 2.5 milyon TL alacak olan Taylan'ın maaşına zam yapılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda Taylan için yeni bir sözleşme hazırlayan Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon TL'den 3 yıllık kontrat önerecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Taylan'ın da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenilirken, başarılı oyuncunun yönetimin bu kararından çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİ

2019-2020 sezonunda Erzurumspor'dan bedelsiz alınan Taylan'ın o dönem 1 milyon euro piyasa değeri bulunuyordu. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda yeterli şans bulamayan başarılı orta saha, ligde 15 maçta 639 dakika süre alırken, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Geçtiğimiz sezon ise ön libero transfer edemeyen Galatasaray'ın orta sahadaki en büyük kozu haline gelen Taylan Antalyalı, 39 maçta görev yaptı ve 1 gol 4 asistlik katkı verdi. Bu dönemde değerini 6'ya katlayan 26 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt değeri 6 milyon euro'ya yükseldi. Savaş ÇORLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

30 KEZ İLK 11'DE OYNADI

Taylan Antalyalı geçen sezon 34 maça çıkarken bunların 30'unda ilk 11'de oynadı. 1 gol, 2 asist üreten yıldız futbolcu, bu yüksek performansıyla milli takıma seçilmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Taylan Antalyalı'nın geçen sezon Galatasaraylı oyuncular arasındaki lig performansı:

Rakip sahada isabetli pas: 984 (1.)

Hücum bölgesinde isabetli pas: 403 (1.)

Sahipsiz top kazanma: 232 (1.)

İkili mücadele kazanma: 146 (2.)

Top kapma: 30 (2.)

Top taşıma: 599 (2.)

Pas arası: 62 (1.)

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