Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Taylan Antalyalı zammı kaptı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Taylan Antalyalı'ya Burak Elmas ve yönetiminden müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz sezon 2.2 milyon TL, gelecek sezon ise 2.5 milyon TL alacak olan Taylan'ın maaşına zam yapılacak.

Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda Taylan için yeni bir sözleşme hazırlayan Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon TL'den 3 yıllık kontrat önerecek.