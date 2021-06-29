Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler Mostafa Mohamed’de!

Dinamo Kiev karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Mostafa Mohamed, 5. dakikada rakibiyle çarpışması sonucu oyuna devam edemedi. Sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Mısırlı futbolcunun, sakatlanması teknik heyetin canını sıktı. Tedavisi başlanan Mohamed'in PSV Eindhoven maçına kadar iyileşmesi bekleniyor.



KAMP BELİRSİZ

Galatasaray'ın bu sezon kampını yurt dışında yapıp yapmayacağı da netlik kazanmadı. 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların kamp seçenekleri arasında Avusturya bulunuyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in pandemi süreci nedeniyle yurt dışına çok da sıcak bakmadığı belirtiliyor.