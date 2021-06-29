Son dakika Galatasaray transfer haberi: Marcelo Saracchi'ye talip çıktı! Real Sociedad... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı kırmızlılar ile olan kiralık kiralık sözleşmesi sona eren Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'ye talip çıktı.

Marca'da yer alan habere göre; İspanya La Liga ekibi Real Sociedad Marcelo Saracchi'ye talip oldu.

Haberin detayında, Aihen Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Nacho Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad, 23 yaşındaki Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübünün, Saracchi'yi bonservisiyle birlikte istediği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Saracchi'ye İspanya'dan Espanyol'un da talip olduğu ancak Real Sociedad'ın daha ciddi ve daha istekli olduğu vurgulandı.

RB Leipzig'in 2017 yazında 12 milyon euro bonservisle transfer ettiği Marcelo Saracchi, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 2 asist yaptı.