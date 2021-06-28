Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden anlaşan sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, Beşiktaş'lı Dorukhan Toköz'ü gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Dorukhan teklifini duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Galatasaray, Dorukhan Toköz için devreye girp menajeri ile bir görüşme yapmış. "Dorukhan için yurt dışından bir kulüple anlaşmadıysanız, biz Dorukhan için yıllık 1.5 milyon Euro vermeye hazırız" demiş.
Yani Galatasaray, Fatih Terim doğrultusunda Dorukhan Toköz'e resmi teklifini yapmış.