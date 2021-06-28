Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden anlaşılmasının ardından sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Aslan, ezeli rakibi Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz için devreye girdi ve teklifini iletti. İşte o rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden anlaşan sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, Beşiktaş'lı Dorukhan Toköz'ü gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Dorukhan teklifini duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı! Resmi teklif yapıldı (GS spor haberi)

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Galatasaray, Dorukhan Toköz için devreye girp menajeri ile bir görüşme yapmış. "Dorukhan için yurt dışından bir kulüple anlaşmadıysanız, biz Dorukhan için yıllık 1.5 milyon Euro vermeye hazırız" demiş.

SON DAKİKA