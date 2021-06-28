Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Mısır kulübüyle görüşmelere başladı. 2019 yılından beri Al Ahly 'de forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

ALIOU DIENG KİMDİR?

16 Ekim 1997'de Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin Djoliba AC takımında başladı. Cezayir'in MC Alger takımında da forma giyen Dieng, 2019 yılında 1.10 milyon Euro karşılığında Al Ahly'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Mısır ekibiyle 36 maçta forma giyen Malili orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 23 yaşındaki Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon Euro. 1.84 m. boyundaki Dieng, 6 ve 8 numara oynuyor.