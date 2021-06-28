Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını son sürat sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosuna ilk olarak Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı katan sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için düğmeye bastı. Alternatif belirleyen yönetim, Al Ahly'de forma giye Malili futbolcu Aliou Dieng'in transferi için Mısır ekibiyle görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer listesini alan yöneticilerden Işıtan Gün çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Al Ahly forması giyen Aliou Dieng için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Mısır kulübüyle görüşmelere başladı. 2019 yılından beri Al Ahly'de forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

ALIOU DIENG KİMDİR?

16 Ekim 1997'de Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin Djoliba AC takımında başladı. Cezayir'in MC Alger takımında da forma giyen Dieng, 2019 yılında 1.10 milyon Euro karşılığında Al Ahly'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Mısır ekibiyle 36 maçta forma giyen Malili orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 23 yaşındaki Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon Euro. 1.84 m. boyundaki Dieng, 6 ve 8 numara oynuyor.

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