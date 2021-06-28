Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor. Şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.
Sezon öncesi gerçekleştirilen ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşan Cimbom, rakibini yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarırırken Sarı-Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sancılı bir sürecin ardından kadroya katılan Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rize ile yaptığı opsiyonlu sözleşmenin uzatılmasını kabul etmemiş, normal sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmıştı. Bunun üzerine Karadeniz kulübü, başarılı futbolcudan şikayetçi olmuştu.