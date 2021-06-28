Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

EMSAL KARAR

Tahkim Kurulu'nun kararına göre Galatasaray, mahkemenin vereceği tedbir kararını bekleyecek. Bu durum, borçlu diğer kulüpler açısından da emsal kabul edilecek. Parasal dosyalar Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek, futbolcular alacaklarını tahsil edebilmek için belki de yıllarca beklemek zorunda kalacak. Bu durum, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun da işlevsiz kalmasına yol açacak.