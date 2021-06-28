Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Fatih Terim liderliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Sezon öncesi ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar rakibini yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle mağlup etmeyi başarmıştı. Öte yandan transferde de somut adımlar atmaya hazırlanan Galatasaray'ın geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan zorlu bir süreç sonrası kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ile alakalı yeni bir kriz kapıda. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor. Şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

Sezon öncesi gerçekleştirilen ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşan Cimbom, rakibini yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarırırken Sarı-Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

Sancılı bir sürecin ardından kadroya katılan Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rize ile yaptığı opsiyonlu sözleşmenin uzatılmasını kabul etmemiş, normal sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmıştı. Bunun üzerine Karadeniz kulübü, başarılı futbolcudan şikayetçi olmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

GALATASARAY MAHKEMEYE GİTTİ!
Milliyet'in haberine göre; TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Çaykur Rize'ye 1 milyon 200 bin Euro ödenmesine hükmetmiş, Tahkim Kurulu da bunu onamıştı. Bunun üzerine Cimbom, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

RİZE'DEN TRANSFER YASAĞI TALEBİ
Çaykur Rize de, Galatasaray'a transfer yasağı ve Oğulcan'ın lisansının vize edilmemesini talep etti ve bu istek TFF tarafından kabul gördü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

ART ARDA İTİRAZ
Galatasaray transfer yasağına karşı çıktı, TFF Yönetim Kurulu ise bu itirazı reddetti. Cimbom bu karar için de Tahkim'in kapısını çaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

YASAK KALDIRILDI
Kurul, transfer yasağının tatbik edilebilmesi için kesinleşmiş bir kararın bulunmadığına karar verdi, transfer yasağının kaldırılmasına hükmetti, paranın ödenmeme talebini ise kabul etmedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

OĞULCAN AÇIKLANMADI
Galatasaray, sadece transfer yasağı açısından Tahkim Kurulu'na başvurduğu için yasak kaldırıldı. Ancak Oğulcan Çağlayan için sürecin başlayıp başlamadığı açıklanmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

PSV MAÇI TEHLİKESİ
Sarı-kırmızılı futbolcunun, aksi bir karar alınmadığı sürece lisansı vize edilmeyecek. Bu süreç uzun sürerse, sarı-kırmızılı oyuncunun 20-21 Temmuz'daki PSV karşılaşması yetişemeyebileceği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi kriz! Transfer yasağı...

EMSAL KARAR
Tahkim Kurulu'nun kararına göre Galatasaray, mahkemenin vereceği tedbir kararını bekleyecek. Bu durum, borçlu diğer kulüpler açısından da emsal kabul edilecek. Parasal dosyalar Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek, futbolcular alacaklarını tahsil edebilmek için belki de yıllarca beklemek zorunda kalacak. Bu durum, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun da işlevsiz kalmasına yol açacak.

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