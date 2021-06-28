Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere sözledim size..."

Yeni başkan Burak Elmas'ın ilk hamle olarak Fatih Terim 'i yeniden takımın başına getirmesiyle yeni sezon hazırlıklarına tecrübeli hocanın liderliğinde devam eden Galatasaray , yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile kadrosunu kuvvetlendiren Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken sezon öncesi ilk hazırlık maçını da oynadı.