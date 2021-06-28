Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi. Rakibini yeni transfer Aytaç Kara'nın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmanın 65. dakikasında dikkat çeken bir an yaşandı. Sağ taraftan DeAndre Yedlin ile kullanılan taç atışı sonrası tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim oyuncusuna oldukça sert bir dille uyardı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:09
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

Yeni başkan Burak Elmas'ın ilk hamle olarak Fatih Terim'i yeniden takımın başına getirmesiyle yeni sezon hazırlıklarına tecrübeli hocanın liderliğinde devam eden Galatasaray, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

Şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile kadrosunu kuvvetlendiren Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken sezon öncesi ilk hazırlık maçını da oynadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Aslan, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'dan kadroya katılan yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Aytaç Kara kaydederken, karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda Teknik Direktör Fatih Terim adeta çılgına döndü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken sağ taraftan ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin ile taç kullanan Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli hocadan oyuncusuna sert bir uyarı geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

27 yaşındaki futbolcu kendi yarı sahasının sağ tarafından taç kullanırken topu merkeze doğru yollayınca hocasının tepkisini çekti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Fatih Terim çılgına döndü! "100 kere söyledim size..."

Deneyimli çalıştırıcı, "DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadelerini kullandı.

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