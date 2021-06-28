Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Fatih Terim liderliğinde yeni sezona tam gaz hazırlanan Galatasaray, geçtiğimiz sezon averajla kaçan şampiyonluğun telafisini önümüzdeki sezonda mutlak şampiyonlukla unutturmak istiyor.
Çalışmalarını bu yönde sürdüren Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi düzenlenen ilk hazırlık karşılaşmasında Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile karşılaşırken, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken performans anlamında iyi sinyaller de vermişti.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden özellikle Aytaç Kara, gollerinin yanı sıra orta sahadaki mücadelesi, oyun görüşü ve uyumuyla geçer not alırken şimdiden Terim'in gözüne girmeyi başardı. Alpaslan Öztürk ise arzu ve isteğiyle dikkat çekerken, bazı eksikliklerine rağmen umut verdi.