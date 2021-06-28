Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Mısırlı yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an net olarak açıklanmadı. Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi santrfor bölgesinde Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel gibi isimler alternatifler arasında.

Diğer taraftan bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Senegalli oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.