Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Burak Elmas'ın gelişi sonrası ilk iş olarak Fatih Terim'i getirmesinin ardından teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmış ve çalışmalarına hız vermişti. Sezon öncesi ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, rakibini 2-1 ile geçerken oyuncuların hırslı görüntüsü de dikkat çekti. Peki Galatasaray'da son durum ne? Yeni transferler Dinamo Bükreş maçında nasıl oynadı? Sözleşmesi biten oyuncular ile nasıl bir yol izlenecek? İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:13
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Fatih Terim liderliğinde yeni sezona tam gaz hazırlanan Galatasaray, geçtiğimiz sezon averajla kaçan şampiyonluğun telafisini önümüzdeki sezonda mutlak şampiyonlukla unutturmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Çalışmalarını bu yönde sürdüren Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi düzenlenen ilk hazırlık karşılaşmasında Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile karşılaşırken, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken performans anlamında iyi sinyaller de vermişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Galatasaray'ın yeni transferlerinden özellikle Aytaç Kara, gollerinin yanı sıra orta sahadaki mücadelesi, oyun görüşü ve uyumuyla geçer not alırken şimdiden Terim'in gözüne girmeyi başardı. Alpaslan Öztürk ise arzu ve isteğiyle dikkat çekerken, bazı eksikliklerine rağmen umut verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

MOHAMED KORKUTTU
Galatasaray'da hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, 5'inci dakikada rakibiyle çarpışması sonucu oyuna devam edemedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Mısırlı yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an net olarak açıklanmadı. Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi santrfor bölgesinde Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel gibi isimler alternatifler arasında.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Diğer taraftan bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Senegalli oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

KAMP NETLEŞMEDİ
Galatasaray'ın bu sezon kampını yurt dışında yapıp yapmayacağı da henüz netlik kazanmadı. 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılıların kamp seçenekleri arasında Avusturya bulunuyor. Ancak, kamp hakkında henüz net karar verilmedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

ARDA VE EMRE AKBABA'NIN İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!
Öte yandan Galatasaray'da bu hafta Arda Turan ve Emre Akbaba'nın sözleşmeleriyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmeleri geçtiğimiz sezon sonunda sona eren iki isimden Arda Turan yeni sezon hazırlıklarında yer alırken, Emre Akbaba ise henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Fatih Terim'den Aytaç Kara'ya tam not! İşte son model Galatasaray... (GS haberi)

Ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon öncesinde takviye çalışmaları da sürüyor. Galatasaray'ın sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat mevkilerine hamle yapması bekleniyor.

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