Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paulinho için devlerle yarışıyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paulinho için devlerle yarışıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile güçlendiren Cimbom'da gündem Paulinho... Sözleşmesini feshederek serbest kalan Brezilyalı yıldız için Cimbom tek aday değil. Paulinho için Galatasaray Benfica ve Atletico Madrid ile yarış içerisinde. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paulinho için devlerle yarışıyor

Galatasaray yeni yönetimiyle güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken Paulinho sarı-kırmızılı takımın listesinde ilk sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paulinho için devlerle yarışıyor

Geçtiğimiz günlerde Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan Paulinho, öncelikle Corinthians ve Red Bull Bragantino da dahil olmak üzere Brezilya'daki kulüpler tarafından yoklandı. Ancak yurtdışında oynamaya devam etmek istediği için bu teklifleri geri çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paulinho için devlerle yarışıyor

TÜRKLER ÇOK İSTEKLİ

Yıllık 4 milyon Euro'dan aşağıya imza atmayı düşünmeyen ve Brezilya ekiplerinin bu ücreti karşılayamayacağını düşünen 32 yaşındaki orta sahanın, üç teklif üzerinde durduğu ifade edildi. Bu takımların Galatasaray, Atletico Madrid ve Benfica olduğu öğrenilirken Brezilya basını da bu iddiayı sayfalarına taşıdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paulinho için devlerle yarışıyor

"Guangzhou'dan resmi olarak ayrılır ayrılmaz, Atletico Madrid, Benfica ve Galatasaray ile görüştü. Özellikle Türkler çok istekli. Yeni varış noktası bu hafta belli olacak gibi görünüyor" ifadesi kullanıldı.

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