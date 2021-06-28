Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paulinho için devlerle yarışıyor

Geçtiğimiz günlerde Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan Paulinho, öncelikle Corinthians ve Red Bull Bragantino da dahil olmak üzere Brezilya'daki kulüpler tarafından yoklandı. Ancak yurtdışında oynamaya devam etmek istediği için bu teklifleri geri çevirdi.