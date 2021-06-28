Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paulinho için devlerle yarışıyor

Galatasaray yeni yönetimiyle güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken Paulinho sarı-kırmızılı takımın listesinde ilk sırada yer alıyor.
Galatasaray yeni yönetimiyle güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken Paulinho sarı-kırmızılı takımın listesinde ilk sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan Paulinho, öncelikle Corinthians ve Red Bull Bragantino da dahil olmak üzere Brezilya'daki kulüpler tarafından yoklandı. Ancak yurtdışında oynamaya devam etmek istediği için bu teklifleri geri çevirdi.
TÜRKLER ÇOK İSTEKLİ
Yıllık 4 milyon Euro'dan aşağıya imza atmayı düşünmeyen ve Brezilya ekiplerinin bu ücreti karşılayamayacağını düşünen 32 yaşındaki orta sahanın, üç teklif üzerinde durduğu ifade edildi. Bu takımların Galatasaray, Atletico Madrid ve Benfica olduğu öğrenilirken Brezilya basını da bu iddiayı sayfalarına taşıdı.
"Guangzhou'dan resmi olarak ayrılır ayrılmaz, Atletico Madrid, Benfica ve Galatasaray ile görüştü. Özellikle Türkler çok istekli. Yeni varış noktası bu hafta belli olacak gibi görünüyor" ifadesi kullanıldı.