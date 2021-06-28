Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

Yeni başkan Burak Elmas yönetimde ve teknik direktör Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray'ın, Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun peşinde olduğu aktarılmıştı.
Yeni başkan Burak Elmas yönetimde ve teknik direktör Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray'ın, Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun peşinde olduğu aktarılmıştı.
EURO 2020'de oldukça başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun, turnuva boyunca taliplerinin arttığı bilinirken, West Ham United yıldız futbolcu için kararını verdi.
Galatasaray'ın, Onyekuru'nun ayrılığının ardından kanat forvet mevkii için Yarmolenko'yu takıma katmak istediği ifade edilirken, İngiliz temsilcisinin bu hususta oyuncuya gelecek teklifler için kolaylık sağlayacağı aktarıldı.
UKRAYNA BASINI YAZDI
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, West Ham United yönetimi, Andriy Yarmolenko'nun satışına onay verdi ve oyuncuyla yaz transfer sezonunda yollarını ayırmak istiyor.
Haberin detayların,da 31 yaşındaki yıldız ismin bonservisinin de belli olduğu yazıldı ve bu rakamın 5 milyon pound (5.8 milyon euro) olacağı dile getirildi.
Daha önce Dynamo Kiev ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin de formasını giyen Andriy Yarmolenko, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 3 gol, 5 asist üretti.