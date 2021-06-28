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Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko ile ilgileniyordu. EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun talipleri her geçen gün artarken, West Ham United'dan Ukraynalı yıldız için sevindiren haber geldi. İngiliz temsilcisi, Yarmolenko'yu satma kararı verdi ve bonservisini belirledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:09
Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

Yeni başkan Burak Elmas yönetimde ve teknik direktör Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray'ın, Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun peşinde olduğu aktarılmıştı.

Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

EURO 2020'de oldukça başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun, turnuva boyunca taliplerinin arttığı bilinirken, West Ham United yıldız futbolcu için kararını verdi.

Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

Galatasaray'ın, Onyekuru'nun ayrılığının ardından kanat forvet mevkii için Yarmolenko'yu takıma katmak istediği ifade edilirken, İngiliz temsilcisinin bu hususta oyuncuya gelecek teklifler için kolaylık sağlayacağı aktarıldı.

Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

UKRAYNA BASINI YAZDI
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, West Ham United yönetimi, Andriy Yarmolenko'nun satışına onay verdi ve oyuncuyla yaz transfer sezonunda yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

Haberin detayların,da 31 yaşındaki yıldız ismin bonservisinin de belli olduğu yazıldı ve bu rakamın 5 milyon pound (5.8 milyon euro) olacağı dile getirildi.

Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

Daha önce Dynamo Kiev ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin de formasını giyen Andriy Yarmolenko, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 3 gol, 5 asist üretti.

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