Galatasaray'a Yarmolenko transferinde müjde geldi! West Ham'dan flaş karar

UKRAYNA BASINI YAZDI Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, West Ham United yönetimi, Andriy Yarmolenko 'nun satışına onay verdi ve oyuncuyla yaz transfer sezonunda yollarını ayırmak istiyor.

Haberin detayların,da 31 yaşındaki yıldız ismin bonservisinin de belli olduğu yazıldı ve bu rakamın 5 milyon pound (5.8 milyon euro) olacağı dile getirildi.