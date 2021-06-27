Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

GALATASARAY DA BİR SEÇENEK: 1 YILLIK KİRALAMA Galatasaray'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Ozan Kabak, Fatih Terim ile yaptığı görüşmede transferiyle ilgili de sarı-kırmızılıların efsanesinden fikir aldı. Ozan Kabak, Galatasaray'da 1 yıl kiralık olarak forma giymeyi bir seçenek olarak görüyor. Hatta Fatih Terim'in de Kabak'a 'Bu kapı sana her daim açık' dediği konuşuluyor.

SCHALKE SATAMAZSA GALATASARAY HAMLE YAPACAK Burak Elmas yönetimi, Fatih Terim tercihi ile Florya'da yeniden huzuru tesis etti. Ayrıca futbol şube sorumluluğu gibi bir mevki de olmadığı için Terim ile başkan Elmas direkt görüşme yapıyor. Schalke'nin Ozan Kabak ile ilgili satış planı gerçekleşmezse Ozan Kabak yüksek ihtimalle Galatasaray'a transfer olacak ve 1 yıllığına kiralanacak.