Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık görevine Burak Elmas geldi. Kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, Fatih Terim ile çok sıcak ilişkilere sahip. İkili, transfer konusunda da aynı paralelde çalışarak uyumlu olacakları yönünde sinyaller verdi. Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir transfer geldi: Ozan Kabak!
Galatasaray altyapısında parlayan Ozan Kabak, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer oldu. Milli stoper, sadece sarı-kırmızılılara kazandırmakla kalmadı. Stuttgart'taki başarılı performans sonrasında Schalke, futbolcu için 15 milyon euro'yu kasasından çıkardı. Yani; Maviler de 4 milyon euro kar elde etti.
Ozan Kabak, Schalke'den İngiltere Premier Ligi Liverpool'a kiralandı. Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp, futbolcuyu daha önceden her ne kadar beğense de 18 milyon sterlin (22 milyon euro) ödemeye yanaşmadı. Kabak'ı tercih etmek yerine yine bir Bundesliga takımı Leipzig'den Ibrahima Konate'yi renklerine bağladılar ve savunmayı da sağlama almış oldular.