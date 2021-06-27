Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde eski oyuncusu Ozan Kabak var. Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde Florya'yı ziyaret etmişti. O ziyarette transferle ilgili de fikir alışverişi yapıldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 12:05
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık görevine Burak Elmas geldi. Kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, Fatih Terim ile çok sıcak ilişkilere sahip. İkili, transfer konusunda da aynı paralelde çalışarak uyumlu olacakları yönünde sinyaller verdi. Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir transfer geldi: Ozan Kabak!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Galatasaray altyapısında parlayan Ozan Kabak, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer oldu. Milli stoper, sadece sarı-kırmızılılara kazandırmakla kalmadı. Stuttgart'taki başarılı performans sonrasında Schalke, futbolcu için 15 milyon euro'yu kasasından çıkardı. Yani; Maviler de 4 milyon euro kar elde etti.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Ozan Kabak, Schalke'den İngiltere Premier Ligi Liverpool'a kiralandı. Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp, futbolcuyu daha önceden her ne kadar beğense de 18 milyon sterlin (22 milyon euro) ödemeye yanaşmadı. Kabak'ı tercih etmek yerine yine bir Bundesliga takımı Leipzig'den Ibrahima Konate'yi renklerine bağladılar ve savunmayı da sağlama almış oldular.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

SCHALKE KESİN OLARAK SATMAK İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre Ozan Kabak daha önce, 'Premier Lig'de oynamak benim hayalim' deyip bu hayalini Liverpool'da gerçekleştirse de performansı ve maliyeti düşünüldüğünde tercih edilmedi. Schalke'nin de küme düşmesi ve yaşadığı mali zorluklar futbolcunun satışını gerektiriyor. Schalke, futbolcuyu satış listesine koydu ve gelecek teklifleri beklemeye başladı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Hatta öyle ki Schalke yöneticileri Ozan Kabak'ın EURO 2020'de parlayacağından emindi. Ancak; Türkiye'nin EURO 2020'deki başarısız performansı ve Şenol Güneş'in Ozan Kabak'ı tercih etmemesi Alman ekibinin planlarını bozdu. Schalke şu sıralarda Ozan Kabak'tan zarar etmek istemiyor. Daha önce 40 milyon euro fiyat biçilen Ozan Kabak, konjonktürde ise Schalke yöneticilerinin dediği gibi, '15 milyon euro kazanalım ve en azından zarar etmeyelim' profilinde bir oyuncu durumuna geldi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

Schalke şu sıralarda Avrupa'dan bazı kulüplerle görüşüyor. Maviler'in Ozan Kabak konusundaki ilk tercihi futbolcunun satışından gelecek sıcak paranın kasaya girmesi. Bundesliga 2'de sadece kendileriyle her şartta yola çıkan oyunculara önem veren ve böyle bir transfer stratejisi geliştiren Schalke eğer arzu edilen teklifleri alamazsa Ozan'ı 1 yıl daha kiralama yoluna gidecek.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

GALATASARAY DA BİR SEÇENEK: 1 YILLIK KİRALAMA

Galatasaray'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Ozan Kabak, Fatih Terim ile yaptığı görüşmede transferiyle ilgili de sarı-kırmızılıların efsanesinden fikir aldı. Ozan Kabak, Galatasaray'da 1 yıl kiralık olarak forma giymeyi bir seçenek olarak görüyor. Hatta Fatih Terim'in de Kabak'a 'Bu kapı sana her daim açık' dediği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

SCHALKE SATAMAZSA GALATASARAY HAMLE YAPACAK

Burak Elmas yönetimi, Fatih Terim tercihi ile Florya'da yeniden huzuru tesis etti. Ayrıca futbol şube sorumluluğu gibi bir mevki de olmadığı için Terim ile başkan Elmas direkt görüşme yapıyor. Schalke'nin Ozan Kabak ile ilgili satış planı gerçekleşmezse Ozan Kabak yüksek ihtimalle Galatasaray'a transfer olacak ve 1 yıllığına kiralanacak.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi! Fatih Terim'le görüştü ve...

ŞAMPİYONLAR LİGİ CAZİBESİ

Galatasaray, PSV'yi Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilme yolunda elemek istiyor. Ozan Kabak eğer Galatasaray'a dönerse daha önce de parladığı arena olan Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Bu da futbolcu açısından çok cazip. Kabak, geride bıraktığımız günlerde de Fatih Terim ile gerçekleştirdiği ziyarette bir araya gelmişti. Futbolcu için önümüzdeki hafta transferin netleşmesi bekleniyor. Bu dönemde Galatasaray da listedeki bazı oyuncularla görüşmeler yapacak.

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