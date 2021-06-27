Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için şampiyon kadroyu kurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, transfer edeceği isimleri belirlemeye başladı. Yeni sezon transfer planlamasını, yerli ve genç oyuncular üzerine yapan Cimbom, gurbetçi futbolcu Ercan Kara'yı takibe aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 18:20
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

Galatasaray, yeni sezonda yerli ve genç oyunculara yönelecek. Transferde Arda Turan ve Halil Dervişoğlu ile tekrar yola devam kararı alan sarı kırmızılılar, Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Ercan Kara'yı da takibe aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

SWANSEA CITY DE TAKİPTE

Miliiyet'in haberine göre; Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Galatasaray dışında Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı futbolcu Ercan Kara, Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

ERCAN KARA'NIN PERFORMANSI

Türk asıllı bir Avusturya vatandaşı olan ve forvet bölgesinde oynayan Ercan Kara, toplam 32 maçta 17 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

1.92 cm boyu ile pivot santrfor özelliği de bulunan Ercan Kara'nın Rapid Wien'le 2022 yılına kadar sözleşmesi mevcut.

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