Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

Galatasaray , yeni sezonda yerli ve genç oyunculara yönelecek. Transferde Arda Turan ve Halil Dervişoğlu ile tekrar yola devam kararı alan sarı kırmızılılar, Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Ercan Kara 'yı da takibe aldığı öğrenildi.

SWANSEA CITY DE TAKİPTE



Miliiyet'in haberine göre; Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Galatasaray dışında Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.