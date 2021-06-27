Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü hamlesi! Ercan Kara... (GS spor haberi)

Galatasaray, yeni sezonda yerli ve genç oyunculara yönelecek. Transferde Arda Turan ve Halil Dervişoğlu ile tekrar yola devam kararı alan sarı kırmızılılar, Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Ercan Kara'yı da takibe aldığı öğrenildi.
Galatasaray, yeni sezonda yerli ve genç oyunculara yönelecek. Transferde Arda Turan ve Halil Dervişoğlu ile tekrar yola devam kararı alan sarı kırmızılılar, Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Ercan Kara'yı da takibe aldığı öğrenildi.
SWANSEA CITY DE TAKİPTE
Miliiyet'in haberine göre; Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Galatasaray dışında Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.
AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ
Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı futbolcu Ercan Kara, Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.
ERCAN KARA'NIN PERFORMANSI
Türk asıllı bir Avusturya vatandaşı olan ve forvet bölgesinde oynayan Ercan Kara, toplam 32 maçta 17 gol kaydetti.
1.92 cm boyu ile pivot santrfor özelliği de bulunan Ercan Kara'nın Rapid Wien'le 2022 yılına kadar sözleşmesi mevcut.