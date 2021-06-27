Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kaan Ayhan'la anlaşmak üzere! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da yeni dönem resmen başladı. Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesi ve Fatih Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesi camiada yüzleri güldürüyor. Cimbom'da PSV maçı öncesi transfer süreci de hız kazandı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hem iç hem dış transferde önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın da listesinden bulunan yıldız isim için düğmeye basıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, ilk hamlesini Kaan Ayhan için yaptı ve kısa sürede amacına ulaştı. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi. Bu transferin tamamlanması için İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün, Sassuolo Kulübü yetkileriyle masaya oturduğu ve Kaan Ayhan için tarafların anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray 3 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Tarafların ödeme planı üzerinde son detayları görüşürken, Kaan Ayhan konusunda yaşanan olumlu gelişme, özellikle yeni yabancı düzenlemesi nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etti.

STOPER DIŞINDA SAĞ BEK OLARAK DA GÖREV YAPIYOR

Hem savunma zaaflarını gidermek hem de kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu konuda Kaan ile işe başlamış oldu. Bu sezon Serie A'da çok fazla şans bulamayan Kaan Ayhan, 19 müsabakada forma giydi, 5 karşılaşmayı 90 dakikada tamamladı. Stoper dışında sağ bek olarak da görev yapan Kaan, EURO 2020 grup maçlarında da şans bulmuştu.



