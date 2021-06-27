Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de yüksek bonservis bedeli ile Lazio'ya transfer olan ancak kötü bir sezon geçiren Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriqi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de yüksek bonservis bedeli ile Lazio'ya transfer olan ancak kötü bir sezon geçiren Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriqi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
SARRI TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR
Geçtiğimiz yıl kötü bir performans sergileyen Kosovalı golcüyü teknik direktör Sarri'nin takımda istemediği öğrenilmişti.
Lazio yöneticileri tarafından da yapılan açıklamalarda oyuncu ile yolların ayrılacağı belirtilirken Fenerbahçe'nin yeniden harekete geçtiği vurgulanmıştı.
Bonservisi ile transfer listesine koyulan Vedat için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddialar arasında yerini alırken sarı lacivertli ekipten herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
İTALYAN BASININDAN YENİ İDDİA
Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeeği henüz netleşmeyen Kosovalı golcu için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vedat Muriqi'nin Lazio'da yoluna devam etmeyeceğini duyurdu.
Tecrübeli gazeteci ayrıca Kosovalı golcü futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ısrarcı olduğunu yazdı.
İtalya'da toplam 34 maça çıkan Vedat 1 gol 1 asistlik performansı ile beklenilen performansın çok altında kaldı.