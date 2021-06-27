Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıl gol yollarında sıkıntı yaşayan 3 büyüklerde gündem Vedat Muriqi.... İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş ve Galatasaray'ın Kosovalı golcü için ısrarcı olduğu yazıldı. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 18:30
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de yüksek bonservis bedeli ile Lazio'ya transfer olan ancak kötü bir sezon geçiren Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriqi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

SARRI TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR

Geçtiğimiz yıl kötü bir performans sergileyen Kosovalı golcüyü teknik direktör Sarri'nin takımda istemediği öğrenilmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Lazio yöneticileri tarafından da yapılan açıklamalarda oyuncu ile yolların ayrılacağı belirtilirken Fenerbahçe'nin yeniden harekete geçtiği vurgulanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Bonservisi ile transfer listesine koyulan Vedat için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddialar arasında yerini alırken sarı lacivertli ekipten herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

İTALYAN BASININDAN YENİ İDDİA

Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeeği henüz netleşmeyen Kosovalı golcu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vedat Muriqi'nin Lazio'da yoluna devam etmeyeceğini duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Tecrübeli gazeteci ayrıca Kosovalı golcü futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ısrarcı olduğunu yazdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

İtalya'da toplam 34 maça çıkan Vedat 1 gol 1 asistlik performansı ile beklenilen performansın çok altında kaldı.

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