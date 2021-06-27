Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara Galatasaray Dinamo Bükreş maçında 2 gol attı

Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra idmanlara başlayan Galatasaray, bugün ilk hazırlık maçını da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş takımı ile gerçekleştirdi.
Saat 18.00'de başlayan karşılaşma, 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Aytaç Kara ilk maçında 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı.
ÖNCE FRİKİK SONRA PENALTI
Galatasaray'ın yeni yıldızı Aytaç Kara 37. dakikada frikikten 62. dakikada ise penaltıdan fileleri havalandırdı.