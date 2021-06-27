Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara Galatasaray Dinamo Bükreş maçında 2 gol attı

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara Galatasaray Dinamo Bükreş maçında 2 gol attı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi. Cimbom'un yeni transferi Aytaç Kara ilk maçında 2 gol attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 20:10
Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara Galatasaray Dinamo Bükreş maçında 2 gol attı

Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra idmanlara başlayan Galatasaray, bugün ilk hazırlık maçını da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş takımı ile gerçekleştirdi.

Saat 18.00'de başlayan karşılaşma, 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Aytaç Kara ilk maçında 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı.

ÖNCE FRİKİK SONRA PENALTI

Galatasaray'ın yeni yıldızı Aytaç Kara 37. dakikada frikikten 62. dakikada ise penaltıdan fileleri havalandırdı.

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