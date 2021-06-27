Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | GS haberleri

Geçtiğimiz sezonu gol averajıyla 2. sırada tamamlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında sahaya iniyor. Galatasaray ile Dinamo Bükreş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ilk 11'i: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Babel, Mohamed
GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı 27 Haziran Pazar günü saat 18:00'de GS TV'de canlı yayınlanacak.