Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | GS haberleri

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında sahaya iniyor. Aslan, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i konuk edecek. Yeni transferler ve kiralıktan dönen futbolcuların müsabakada denenmesi bekleniyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 10:17 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 17:00
Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | GS haberleri

Geçtiğimiz sezonu gol averajıyla 2. sırada tamamlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında sahaya iniyor. Galatasaray ile Dinamo Bükreş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ilk 11'i: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Babel, Mohamed

GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı 27 Haziran Pazar günü saat 18:00'de GS TV'de canlı yayınlanacak.

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