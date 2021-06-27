Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi Emil Krafth konuştu! Transfer...

Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran ve Martin Linnes ile yeni sözleşme imzalamayacak olan Galatasaray'da gözler sağ bek transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunuyor. Hedefteki isimler için temaslarını sürdüren Aslan'da ibre İngiltere Premier Lig'e döndü. Galatasaray, Newcastle United forması giyen Emil Krafth'ı gündemine aldı. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Krafth, transfer açıklamasında bulundu.

KULÜBÜNDE KALMAYA YAKIN!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen Newcastle United'ın sağ beki Emil Krafth hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu. 26 yaşındaki İsveçli futbolcu kulübünde kalmaya yakın olduğunu söyledi. Emil Krafth'ın, kulübü Newcastle ile 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.