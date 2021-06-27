Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

10 NUMARA: THIAGO ALMADA

Fatih Terim, Thiago Almada (Velez Sarsfield) ya da Jesper Lindström (Brondby) gibi bir 10 numara hayal ediyor. İki oyuncu için de bastırılıyor. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile Steaua Bükreş'ten Olimpiu Morutan da tecrübeli hocanın, istediği futbolcular arasında...

8 NUMARA: GEDSON, PAULINHO, MOHAMED ALİ

Gedson ve Paulinho 8 numara için favori adaylar. Gedson'un yeniden kiralanması için Benfica'yla görüşülüyor. Terim de Rui Costa üzerinden transferi bitirmeye çalışıyor. Paulinho'nun bonservisi elinde ancak talibi çok olduğu için bu oyuncu için çok acele edilmiyor. Esperance'ten Mohamed Ali Ben Romdhane de diğer aday...