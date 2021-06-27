Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

Galatasaray'da transfer seferberliği başladı. Burak Elmas'ın seçilmesiyle yeni bir sayfa açan Cimbom'da planlar Avrupa ve ligde başarı üstüne yapılıyor. Teknik direktör Fatih Terim forvetten savunmaya hazırladığı bol alternatifli listesini yönetime sunarken, transfer komitesi, Elmas'ın seçim öncesi verdiği "11 günde transferleri tamamlayacağız" sözünü yerini getirebilmek var gücüyle çalışıyor.
Tabii 20 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçı da göz önünde bulunduruluyor. Yepyeni ve iddialı bir kadro ile sezona girmek isteyen Galatasaray'da öncelik 10 ve 8 numara ile sol bek ve kanat transferinde...
Ardından stoper ve santrfor transferleri tamamlanacak. İşte Fatih Terim'in istediği ve Galatasaray yönetiminin görüştüğü oyuncular: