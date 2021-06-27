Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

Son dakika spor haberi... 14 Haziran'da top başı yapan Galatasaray, Fatih Terim'in yeni başkan Burak Elmas tarafından tekrar takımın başına getirilmesiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Beşiktaş'a averaj farklıya kaptıran Aslan, yeni sezonda mutlak şampiyonluk isterken ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılacak olan PSV Eindhoven mücadelesini de göz önünde bulundururken, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim Terim'in istekleri doğrultusunda girişimlerine devam ederken, öncelik 10 ve 8 numara ile sol bek ve kanat transferinde... İşte Galatasaray yönetiminin görüştüğü oyuncular... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

Galatasaray'da transfer seferberliği başladı. Burak Elmas'ın seçilmesiyle yeni bir sayfa açan Cimbom'da planlar Avrupa ve ligde başarı üstüne yapılıyor. Teknik direktör Fatih Terim forvetten savunmaya hazırladığı bol alternatifli listesini yönetime sunarken, transfer komitesi, Elmas'ın seçim öncesi verdiği "11 günde transferleri tamamlayacağız" sözünü yerini getirebilmek var gücüyle çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

Tabii 20 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçı da göz önünde bulunduruluyor. Yepyeni ve iddialı bir kadro ile sezona girmek isteyen Galatasaray'da öncelik 10 ve 8 numara ile sol bek ve kanat transferinde...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

Ardından stoper ve santrfor transferleri tamamlanacak. İşte Fatih Terim'in istediği ve Galatasaray yönetiminin görüştüğü oyuncular:

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

10 NUMARA: THIAGO ALMADA
Fatih Terim, Thiago Almada (Velez Sarsfield) ya da Jesper Lindström (Brondby) gibi bir 10 numara hayal ediyor. İki oyuncu için de bastırılıyor. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile Steaua Bükreş'ten Olimpiu Morutan da tecrübeli hocanın, istediği futbolcular arasında...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

8 NUMARA: GEDSON, PAULINHO, MOHAMED ALİ
Gedson ve Paulinho 8 numara için favori adaylar. Gedson'un yeniden kiralanması için Benfica'yla görüşülüyor. Terim de Rui Costa üzerinden transferi bitirmeye çalışıyor. Paulinho'nun bonservisi elinde ancak talibi çok olduğu için bu oyuncu için çok acele edilmiyor. Esperance'ten Mohamed Ali Ben Romdhane de diğer aday...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

KANAT: ADAM OUNAS, HENRY ONYEKURU, BARIŞ ALPER YILMAZ
Henry Onyekuru transferinin sonuçlanması için büyük çaba harcanıyor. En büyük avantaj Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'da oynamak istemesi... 4.3 milyon euro'luk satın alma bedeli aşağıya çekilmesi için uğraşılıyor. Napoli'den Adam Ounas ile Keçiörengücü'den Barış Alper Yılmaz da yerli aday...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

SOL BEK: EZGJAN ALIOSKI, VAN AANHOLT, ALEX MORENO
İlk transferin Ezgjan Alisoki olması bekleniyordu. Ancak Leeds'in sözleşmesini yenilemek için devreye girmesi işleri biraz karıştırdı. Terim'in istediği oyuncular arasında Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno da bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

STOPER: KAAN AYHAN
Luyindama'nın satılması planlanıyor. Sassuolo'dan Kaan Ayhan transfer listesinin ilk sırasında... Kaan bu kez Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Arnhem Vitesse'den Richiedly Bazoer ile Velez'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Luis Abram için de görüşmeler yapılıyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

SANTRFOR: HALİL DERVİŞOĞLU
Falcao ve Diagne'ye kulüp aranıyor. Ancak onlar gidene kadar yabancı bir isim düşünülmüyor. Yerli olarak Halil Dervişoğlu ilk sırada... Kiralanması için Brentford ile görüşülüyor. Ayrıca Gaziantep'in genç santrforu Muhammet Demir de adaylar arasında...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor! İşte son model Galatasaray (GS transfer haberi)

SIRA ARDA VE EMRE'DE
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim; Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatırken, bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosunda katmıştı. Yeni yönetimin, idmanlara çıkan Arda Turan ile Emre Akbaba'ya da bu hafta imza attırması bekleniyor. Arda'yla ilgili bir sorun bulunmazken Emre'nin transferinde ise küçük detaylar kaldığı ifade edildi.

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