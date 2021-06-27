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Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a kötü haber! Halil Dervişoğlu için rakip çıktı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Hall Dervişoğlu'nun yeniden takıma kazandırılmasını istedi. Görüşmeleri sürdüren Aslan'a kötü bir haber geldi. Genç golcü için İspanya'dan rakip çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 14:04
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a kötü haber! Halil Dervişoğlu için rakip çıktı

Galatasaray'ın yeniden kiralamayı düşündüğü genç milli oyuncu için İspanyol Real Betis devreye girdi. Oyuncuya Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da talip olduğu iddia edildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a kötü haber! Halil Dervişoğlu için rakip çıktı

Estadiodeportivo.com'un haberine göre; Real Betis, yeni sezonda kadroyu yeniden inşa edecek. Bu süreçte satılacak futbolcular olacak. Halil hem yaşı hem de yeteneği açısından İspanyol temsilcisini cezbediyor. Halil daha önce yaptığı açıklamalarda yeniden Galatasaray forması giymek istediğini söylemişti. Ancak kulübü Brentford, onu satma kararı alabilir.

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