Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Seçimin ardından transfere yoğunlaşan Galatasaray, öncelikle geçen sezon takımda kiralık oynayan oyuncuların işini bitirmek istiyor.
Seçimin ardından transfere yoğunlaşan Galatasaray, öncelikle geçen sezon takımda kiralık oynayan oyuncuların işini bitirmek istiyor.
Bunlardan birisi bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes, diğeri de Brentford'un oyuncusu olan Halil Dervişoğlu. Sarı kırmızılılar Halil için İngiliz ekibine bir yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon avro teklif edecek.
Galatasaray ayrıca sözleşmeye yaklaşık 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Halil gibi geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için ise Fatih Terim araya girecek.
TEK HEDEF DEĞİL
Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa, Terim'in Milan'dan talebesi. İlişkilerini kesmeyen ikilinin samimiyeti, bu transferde kilit rol oynayacak.
Rui Costa'yı arayacak olan Terim, Gedson Fernandes'in bir yıl daha kiralanması için talebesinden kolaylık göstermesini isteyecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ikilinin görüşmesi sadece Gedson özelinde olmayacak. Terim, Galatasaray ile Benfica'nın daha kapsamlı bir iş birliğine gitmesini de önerecek.
Buna göre Benfica, gelecek vadeden isimleri Galatasaray'a kiralayacak, gelecek oyuncular performansını artırıp iyi bir fiyata satılırsa bundan Galatasaray da gelirler elde edecek.
HİÇ KOPMADILAR
Galatasaray'ın yeni yönetimi, Benfica ile iş birliği anlaşması yapmak istiyor. Sarı kırmızılı kulübün yeni yönetimi Fatih Terim'in Rui Costa ile olan yakın ilişkilerinden faydalanarak Portekiz ekibiyle transfer dayanışması yapmayı planlanıyor.