Haberler Galatasaray Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Yeni başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda Fatih Terim'in, orta sahayı emanet etmek istediği Gedson Fernandes için de girişimler sürüyor. Bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes için bu Fatih Terim'in bizzat devreye gireceği ifade edilirken, eski öğrencisi Rui Costa'yı transfere ilişkin arayacağı aktarıldı. İşte Terim - Gedson - Rui Costa arasında yaşanacaklar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 09:31
Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Seçimin ardından transfere yoğunlaşan Galatasaray, öncelikle geçen sezon takımda kiralık oynayan oyuncuların işini bitirmek istiyor.

Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Bunlardan birisi bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes, diğeri de Brentford'un oyuncusu olan Halil Dervişoğlu. Sarı kırmızılılar Halil için İngiliz ekibine bir yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon avro teklif edecek.

Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Galatasaray ayrıca sözleşmeye yaklaşık 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Halil gibi geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için ise Fatih Terim araya girecek.

Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

TEK HEDEF DEĞİL
Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa, Terim'in Milan'dan talebesi. İlişkilerini kesmeyen ikilinin samimiyeti, bu transferde kilit rol oynayacak.

Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Rui Costa'yı arayacak olan Terim, Gedson Fernandes'in bir yıl daha kiralanması için talebesinden kolaylık göstermesini isteyecek.

Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ikilinin görüşmesi sadece Gedson özelinde olmayacak. Terim, Galatasaray ile Benfica'nın daha kapsamlı bir iş birliğine gitmesini de önerecek.

Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

Buna göre Benfica, gelecek vadeden isimleri Galatasaray'a kiralayacak, gelecek oyuncular performansını artırıp iyi bir fiyata satılırsa bundan Galatasaray da gelirler elde edecek.

Galatasaray'da Gedson transferi için flaş gelişme! Rui Costa'ya "Alo ben Fatih Terim"

HİÇ KOPMADILAR
Galatasaray'ın yeni yönetimi, Benfica ile iş birliği anlaşması yapmak istiyor. Sarı kırmızılı kulübün yeni yönetimi Fatih Terim'in Rui Costa ile olan yakın ilişkilerinden faydalanarak Portekiz ekibiyle transfer dayanışması yapmayı planlanıyor.

SON DAKİKA