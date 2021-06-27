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Galatasaray - Dinamo Bükreş: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Yeni sezona hazırlanan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sahaya indi... Sarı kırmızılılar, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 19:49 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 19:59
Galatasaray - Dinamo Bükreş: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile kozlarını paylaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. ve 62. (P) dakikalarda yeni transfer Aytaç Kara kaydetti. Romanya temsilcisinin tek golü ise 49'da Nemec'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ilk sınavından galibiyetle ayrıldı. Cimbom'da yeni transferler Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

FALCAO KADRODA YER ALMADI!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Dinamo Bükreş ile oynanan karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı.

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