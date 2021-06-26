Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Yunan Maestro! Konstantinos Fortounis... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Yunan Maestro! Konstantinos Fortounis... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim ile yoluna devam eden Galatasaray'da gelecek sezon şampiyon olacak kadronun kurulması için çalışmalar devam ediyor... Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, Yunan orta saha oyuncusu Konstantinos Fortounis'i gündemine aldı. Aslan, yıldız oyuncuyu yıldız oyuncuya teklifini de yaptı. İşte yapılan teklif ve Olimpiakos'un istediği rakam... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Yunan Maestro! Konstantinos Fortounis... (GS spor haberi)

Yeni sezonda orta sahaya kaliteli bir oyun kurucu koymak isteyen Galatasaray gözünü Yunanistan'a çevirdi. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Olimpiakos'un 28 yaşındaki 10 numarası Konstantinos Fortounis için resmi teklif yapıldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Yunan Maestro! Konstantinos Fortounis... (GS spor haberi)

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Olimpiakos'a 6 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu. Ancak Yunan ekibi teklifi yeterli bulmadı. Fortounis için kulübünün 10 milyon euro'luk bir teklife onay verebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Yunan Maestro! Konstantinos Fortounis... (GS spor haberi)

46 MAÇ 9 GOL, 13 ASİST

Hücumda dört farklı bölgede forma giyebilen Fortounis, 10 numaralı bölge dışında, iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Geçen sezon Olimpiakos'ta 46 maça çıkan Fortounis, 9 gol atarken, 13 de asist yaptı ve takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Yunan Maestro! Konstantinos Fortounis... (GS spor haberi)

Teknik kapasitesi oldukça yüksek bir futbolcu olan Fortounis, arkadaşlarını pozisyona sokmada başarılı oluyor. 2014'te Alman ekibi Kaiserslautern'ten 400 bin euro'ya gelen Fortounis, 7 sezondur Olimpiakos formasını başarıyla terletiyor. Kontratı ise 30 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.

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