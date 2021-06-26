Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Yunan Maestro! Konstantinos Fortounis... (GS spor haberi)

Yeni sezonda orta sahaya kaliteli bir oyun kurucu koymak isteyen Galatasaray gözünü Yunanistan'a çevirdi. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Olimpiakos'un 28 yaşındaki 10 numarası Konstantinos Fortounis için resmi teklif yapıldığı iddia edildi.
Yunan basınından Sportdog'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Olimpiakos'a 6 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu. Ancak Yunan ekibi teklifi yeterli bulmadı. Fortounis için kulübünün 10 milyon euro'luk bir teklife onay verebileceği belirtildi.
46 MAÇ 9 GOL, 13 ASİST
Hücumda dört farklı bölgede forma giyebilen Fortounis, 10 numaralı bölge dışında, iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Geçen sezon Olimpiakos'ta 46 maça çıkan Fortounis, 9 gol atarken, 13 de asist yaptı ve takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.