Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Yunan Maestro! Konstantinos Fortounis... (GS spor haberi)

Yeni sezonda orta sahaya kaliteli bir oyun kurucu koymak isteyen Galatasaray gözünü Yunanistan'a çevirdi. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Olimpiakos'un 28 yaşındaki 10 numarası Konstantinos Fortounis için resmi teklif yapıldığı iddia edildi.

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Olimpiakos'a 6 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu. Ancak Yunan ekibi teklifi yeterli bulmadı. Fortounis için kulübünün 10 milyon euro'luk bir teklife onay verebileceği belirtildi.

