Son dakika transfer haberi: Galatasaray Luyindama için Antwerp'ten gelen teklifi reddetti!

Yeni başkanını belirledikten sonra vakit kaybetmeden Fatih Terim'i Florya'ya döndüren Galatasaray'da, PSV Eindhoven maçı hazırlıkları sürüyor. Sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılı ekipte yoğun bir transfer gündemi var.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yeni yönetim, satışına onay verilen isimler için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Galatasaray'da yabancı oyuncular özelinde ilk resmi teklif ise Christian Luyindama'ya geldi.