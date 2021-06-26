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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Luyindama için Antwerp'ten gelen teklifi reddetti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yoğun bir transfer gündemine girildi. Takımdan ayrılacak isimlerle kadroya dahil edilecek oyuncular üzerine çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Galatasaray'da satış listesine konulan Christian Luyindama'ya, Antwerp'ten teklif geldi. Rakamı yetersiz bulan sarı-kırmızılılar Belçika ekibini geri çevirdi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:23
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Luyindama için Antwerp'ten gelen teklifi reddetti!

Yeni başkanını belirledikten sonra vakit kaybetmeden Fatih Terim'i Florya'ya döndüren Galatasaray'da, PSV Eindhoven maçı hazırlıkları sürüyor. Sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılı ekipte yoğun bir transfer gündemi var.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Luyindama için Antwerp'ten gelen teklifi reddetti!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yeni yönetim, satışına onay verilen isimler için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Galatasaray'da yabancı oyuncular özelinde ilk resmi teklif ise Christian Luyindama'ya geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Luyindama için Antwerp'ten gelen teklifi reddetti!

Sabah'ta yer alan habere göre Antwerp, Luyindama için geçerli 2 milyon euro'luk yazılı teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Ancak Fatih Terim tarafından bu rakam yeterli bulunmadı ve Kongolu stopere talip olan Belçika ekibine olumsuz yanıt verildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Luyindama için Antwerp'ten gelen teklifi reddetti!

Antwerp Teknik Direktörü Frank Vercauteren, Standard Liege'den tanıdığı Luyindama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon euro'yu kabul etmedi. Luyindama'ya 8 milyon euro yatırımda bulunan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin bonservisine 5 milyon euro değer biçiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Luyindama için Antwerp'ten gelen teklifi reddetti!

Oyuncunun 1 yıl kalan sözleşmesinin olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin euro garanti para kazanıyor.

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