Son dakika transfer haberi: Galatasaray 19'luk santrfor Eren Dinkçi'nin peşine düştü!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim göreve başladı ve gözler tamamen transfere çevrildi. Bu sene ve önümüzdeki sezonların kadro mühendisliği çalışmalarını yürüten Galatasaray'da yönetim, birçok opsiyonu değerlendiriyor. Halil Dervişoğlu'nu kadroda tutmak isteyen ancak Brentford'un mali beklentisi yüzünden geri adım atmak zorunda kalan Galatasaraylı kurmaylar sürpriz bir ismin peşine düştü.



EREN DİNKÇİ RADARA GİRDİ!

Transferde gelecek vaat eden potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılı kurmaylar, 19 yaşındaki santrfor Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. Galatasaray yönetimi, scout ekibinin onay verdiği genç golcü için girişimler başlayacak.

Werder Bremen 2. takımında forma giyen Eren Dinkçi, geçtiğimiz sezon zaman zaman A Takım'da da görev aldı. Almanya Bundesliga'da 8 maçta forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu 1 gol kaydetti.

Eren Dinkçi santrfor mevkisinin yanı sıra hücumun sağ ve sol kanadında da görev alabiliyor. Genç futbolcunun Werder Bremen ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.