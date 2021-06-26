Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Son dakika spor haberi... Yeni başkanın belirlenmesi ve Fatih Terim'in tekrar takımın başına dönmesiyle büyük bir belirsizliğin ortadan kalktığı Galatasaray yeni sezonda şampiyonluğa odaklanmış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'a, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen eski futbolcusu Bruma'dan haber var. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın menajeri açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS-FB haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 18:46
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Dış transferde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara'ya imza attıran, iç transferde Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le yeniden mukavele yapan Galatasaray'ın gündemine Bruma'nın geldiği iddia edilmişti. Portekizli yıldızın adı Fenerbahçe ile de anıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

MENAJERİ AÇIKLADI!
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın menajeri Catio Balde, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

OLYMPIAKOS'TA KİRALIK OYNADI
Geride kalan sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren ve başarılı da bir döneme imza atan Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde, şunları kaydetti:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

"OPSİYON FAZLA GELİNCE KULLANMADILAR"
Yunan ekibinin oyuncunun satın alma opsiyonunu neden kullanmadığını anlatan Balde "Olympiakos'ta iyi bir sezon geçirdi ve aslında kulüp kendisinden memnundu ancak opsiyondaki satın alma için belirlenen rakam fazla geldi, bu yüzden bu satın alma opsiyonunu kullanmadılar" dedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

HOLLANDA'YA DÖNDÜ
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven aynı zamanda Bruma'nın bonservisini elinde bulunduran kulüp...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Catio Balde 26 yaşındaki oyuncunun şu an Hollanda'da olduğunu ve Eindhoven kentindeki kulübüne döndüğü bilgisini paylaştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

"G.SARAY'A KARŞI OYNAYABİLİR"
Hollanda ekibiyle Galatasaray karşısına çıkmasının da bir ihtimal olduğunu belirten Balde "Galatasaray'dan ya da herhangi bir Türk kulübünden teklif almadık."

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

"ŞU AN İÇİN HER ŞEY MÜMKÜN"
Bruma için nabız yoklayan başka kulüpler var. PSV Eindhoven'da da kalabilir. Şu an için her şey mümkün" diye konuştu.

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