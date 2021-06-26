Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

"G.SARAY'A KARŞI OYNAYABİLİR" Hollanda ekibiyle Galatasaray karşısına çıkmasının da bir ihtimal olduğunu belirten Balde "Galatasaray'dan ya da herhangi bir Türk kulübünden teklif almadık."

"ŞU AN İÇİN HER ŞEY MÜMKÜN"

Bruma için nabız yoklayan başka kulüpler var. PSV Eindhoven'da da kalabilir. Şu an için her şey mümkün" diye konuştu.