Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti! Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Dış transferde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara'ya imza attıran, iç transferde Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le yeniden mukavele yapan Galatasaray'ın gündemine Bruma'nın geldiği iddia edilmişti. Portekizli yıldızın adı Fenerbahçe ile de anıldı.
MENAJERİ AÇIKLADI!
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın menajeri Catio Balde, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.
OLYMPIAKOS'TA KİRALIK OYNADI
Geride kalan sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren ve başarılı da bir döneme imza atan Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde, şunları kaydetti: