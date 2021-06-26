Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Frank Fabra, Olimpiu Morutan, George Bello...

FRANK FABRA Galatasaray'ın bir diğer sol bek adayı da Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Frank Fabra oldu. Fabra, 30 yaşında olması sebebiyle listede ilk sırada değil.

JORMAN CAMPUZANO Jorman Campuzano da takım arkadaşı Frank Fabra gibi Galatasaray'ın listesine giren futbolculardan birisi. Orta sahada görev alan Campuzano için scout ekibi olumlu rapor verdi.