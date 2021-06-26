Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki sözleşmesi biten Arda Turan'ın o hareketi olay oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki sözleşmesi biten Arda Turan'ın o hareketi olay oldu!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Henüz sarı-kırmızılılarla yeni sözleşmeye imza atmayan ancak Florya'da antrenmanlara çıkan deneyimli futbolcu sosyal medyada çok konuşulan bir hamlede bulundu. Arda Turan, kendisini takımda istemeyen bir taraftarın paylaştığı tweeti beğendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:45
Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki sözleşmesi biten Arda Turan'ın o hareketi olay oldu!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ancak sözleşmesi haziran ayının başında sona eren Arda Turan buna rağmen takımla birlikte antrenmana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Arda Turan'ın Twitter'da beğendiği bir tweet dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu, bir Twitter kullanıcısının "Galatasaray'da yeni sezonda Selçuk İnan (yardımcı antrenör), Feghouli ve Arda Turan kesinlikle olmamalı" yorumunu beğendi.

Arda Turan'ın beğenisi sosyal medyada Galatasaray taraftarının da dikkatini çekti. Bazı Galatasaray taraftarları Arda Turan'ı eleştirirken, bazı taraftarlar da Arda Turan'ın takımda kalması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Arda Turan, Galatasaray'la antrenmanlara çıkmasına rağmen henüz yeni sözleşme imzalamadı.

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