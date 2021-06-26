Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı

Son dakika spor haberi: Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı

Son dakika spor haberi: Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarın unutamadığı isimler arasına giren Felipe Melo 38 yaşına girdi. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabından, eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:20
Son dakika spor haberi: Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı

Süper Lig ekibi Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun yaş gününü unutmadı. Sarı-kırmızılı kulüpteki performansı ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgisini kazanan Brezilyalı'nın doğum günü kutlandı. Galatasaray'da forma giydiği süre boyunca maçta galibiyet sevinci yaşayan Felipe Melo 7 kupa kazandı. Melo, Galatasaray kariyerinde 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA