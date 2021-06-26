Son dakika spor haberi: Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı

Süper Lig ekibi Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun yaş gününü unutmadı. Sarı-kırmızılı kulüpteki performansı ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgisini kazanan Brezilyalı'nın doğum günü kutlandı. Galatasaray'da forma giydiği süre boyunca maçta galibiyet sevinci yaşayan Felipe Melo 7 kupa kazandı. Melo, Galatasaray kariyerinde 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
🦁 154 maçta unutulmaz zaferler— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 26, 2021
🏆 Kazanılan 7 kupa
⚽️ 18 gol ve 12 asist
🎂 İyi ki doğdun Felipe Melo! @_felipemelo_ pic.twitter.com/hFdKN0Cpiy