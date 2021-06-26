Son dakika spor haberi: Galatasaray Ankara Keçiörengücü anlaşma sağladı! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı. Sarı kırmızılı takım, transfer döneminde bonservisleri elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlarken; takımda mukavelesi sona eren Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le de uzattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü ile prensipte anlaşma sağladı.

21 yaşındaki sol kanat geçtiğimiz sezon 36 maça çıkarken 8 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.