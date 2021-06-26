Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Ankara Keçiörengücü anlaşma sağladı! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ankara Keçiörengücü anlaşma sağladı! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika spor haberi... Fatih Terim liderliğinde yeni sezon hazırıklarını sürdüren Galatasaray şampiyon bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katmıştı. Üçüncü transferine de oldukça yakın olan Sarı-Kırmızılıar, listesinde bulunan genç oyuncu Barış Alper Yılmaz transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:02 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:19
Son dakika spor haberi: Galatasaray Ankara Keçiörengücü anlaşma sağladı! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı. Sarı kırmızılı takım, transfer döneminde bonservisleri elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlarken; takımda mukavelesi sona eren Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le de uzattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü ile prensipte anlaşma sağladı.

21 yaşındaki sol kanat geçtiğimiz sezon 36 maça çıkarken 8 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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