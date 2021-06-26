Gedson’un anahtarı Nzonzi!

2019-2020 sezonunda 6 ay Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı kulüp için önemli bir noktaya geldi! Benfica'dan Gedson'u bir kez daha kiralamak isteyen Cimbom, Portekiz kulübünün Nzonzi'nin transferini bitirmesini bekliyor.
2019-2020 sezonunda 6 ay Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı kulüp için önemli bir noktaya geldi! Benfica'dan Gedson'u bir kez daha kiralamak isteyen Cimbom, Portekiz kulübünün Nzonzi'nin transferini bitirmesini bekliyor. Benfica'nın, bonservisi Roma'da bulunan Nzonzi'yi kadrosuna katması halinde Gedson'un kiralanmasına izin vereceği belirtildi.