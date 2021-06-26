Çözmeye geldik

Yeni Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Elmas, "Yönetime geldiğimizde karşılaştığımız önemli sorunlar vardı. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için çok ciddi bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz" dedi. TEKNİK Direktör Fatih Terim ile bu hafta 3 görüşme yaptıklarının vurgulayan Başkan Burak Elmas, "Birçok konu konuştuk. Bizim bir futbol stratejimiz var. Gelecekteki Galatasaray'ın futbol sistemini kurmak üzere zaten hocamızla bu konuda fikren mutabıktık ve detaylarını konuştuk. Şimdi hocamızla beraber bu sistemi uygulamaya geçirip Galatasaray'ın 20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağı, kişilere bağlı değil Galatasaray'ın sistemini kurmak için yola çıkıyoruz" şeklinde görüş belirtti.G.Saray başkanı: UEFA'dan borçsuzluk yazısı almak için uğraşıyoruz. Şikayet etmiyoruz. Hocamızla 20-25 yıllık sistem planlıyoruz.