Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim’in gözdeleri Gedson Fernandes ve Florentino'ya Benfica engeli!

Transferde önceliği orta sahaya veren Galatasaray, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luis için nabız yoklaması yaptı. Benfica'nın kadrosunda yer alan iki isim için sportif direktör Rui Costa'ya güvenen Cimbom'a Portekiz'den kötü haber geldi. Sabah'ın derlediği habere göre; O Jogo gazetesi; Galatasaray'ın kiralık olarak iki ismi istediğini ancak Benfica'nın geçici transfere karşı olduğunu ileri sürdü. Cimbom'a kapıların kapatıldığı belirtilen haberde, Gedson ve Florentino'nun hazırlık kampında kendilerini gösterebilecekleri vurgulandı.