Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim’in gözdeleri Gedson Fernandes ve Florentino'ya Benfica engeli!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim’in gözdeleri Gedson Fernandes ve Florentino'ya Benfica engeli!

Başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona erdiği Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarı üzerine Gedson Fernandes ve Florentino için harekete geçerken, Portekiz’den kötü haber geldi... Portekiz basını, Gedson Fernandes ve Florentino’yu Benfica’nın kiralamaya yanaşmadığını yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim’in gözdeleri Gedson Fernandes ve Florentino'ya Benfica engeli!

Transferde önceliği orta sahaya veren Galatasaray, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luis için nabız yoklaması yaptı. Benfica'nın kadrosunda yer alan iki isim için sportif direktör Rui Costa'ya güvenen Cimbom'a Portekiz'den kötü haber geldi. Sabah'ın derlediği habere göre; O Jogo gazetesi; Galatasaray'ın kiralık olarak iki ismi istediğini ancak Benfica'nın geçici transfere karşı olduğunu ileri sürdü. Cimbom'a kapıların kapatıldığı belirtilen haberde, Gedson ve Florentino'nun hazırlık kampında kendilerini gösterebilecekleri vurgulandı.

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