Son dakika transfer haberi: Terim onayladı düğmeye basıldı! İşte Galatasaray'ın Paulinho teklifi

Transfer operasyonu için startı veren Galatasaray 'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Paulinho için ilk resmi adımı attı.

BONUS MADDELERİ DE ÖNERİLDİ

Alınan bilgilere göre Galatasaray yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı. Ayrıca teklifin içinde bazı bonus maddeleri de olduğu öğrenildi. Paulinho düşünmek için süre istedi.