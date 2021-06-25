Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Terim onayladı düğmeye basıldı! İşte Galatasaray'ın Paulinho teklifi

Son dakika transfer haberi: Terim onayladı düğmeye basıldı! İşte Galatasaray'ın Paulinho teklifi

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averajla kaçırırken, yeni sezonda mutlak şampiyonluk istiyor ve transfer çalışmalarını bu yönde şekillendiriyor. Terim'in gelişinin ardından transfer temaslarını sıklaştıran Cimbom, transfer listesinin başındaki isimlerin başında bulunan isimlerden Paulinho için ilk kez resmi temas sağladı. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın Sambacı'ya yaptığı teklif... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Terim onayladı düğmeye basıldı! İşte Galatasaray'ın Paulinho teklifi

Transfer operasyonu için startı veren Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Paulinho için ilk resmi adımı attı.

Son dakika transfer haberi: Terim onayladı düğmeye basıldı! İşte Galatasaray'ın Paulinho teklifi

Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeriyle görüşme yapan yönetim, 3 yıllık sözleşme teklifini iletti.

Son dakika transfer haberi: Terim onayladı düğmeye basıldı! İşte Galatasaray'ın Paulinho teklifi

BONUS MADDELERİ DE ÖNERİLDİ
Alınan bilgilere göre Galatasaray yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı. Ayrıca teklifin içinde bazı bonus maddeleri de olduğu öğrenildi. Paulinho düşünmek için süre istedi.

Son dakika transfer haberi: Terim onayladı düğmeye basıldı! İşte Galatasaray'ın Paulinho teklifi

BARCELONA FORMASI GİYDİ
Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Paulinho kısa süre önce Çin kulübü Guangzhou ile yollarını ayırdı. Sambacı, Tottenham ve Barcelona forması da giydi.

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