Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan dev operasyon! 4 transfer birden

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden Florya'da görev başı yapmasının ardından gözler tamamen transfere çevrildi. Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda deneyimli teknik adam yönetime listesini verdi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden Florya'da görev başı yapmasının ardından gözler tamamen transfere çevrildi. Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda deneyimli teknik adam yönetime listesini verdi.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray futbol şube sorumlusu görevinin kaldırılmasının ardından tek sorumlu olan ve direkt olarak başkan Burak Elmas'a bağlı olarak görev yapacak olan teknik direktör Fatih Terim'in istediği 4 futbolcu ortaya çıktı.
Öncelikli hedef; Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda PSV ile 20 Temmuz'da oynanacak maça 4 ismi yetiştirmek. Fatih Terim de Galatasaray Kulübü için büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi gelirleri adına öncelikli olarak bitmesini istediği transfer taleplerini iletti.
KAAN AYHAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!
Bonservisi Sassuolo'da olan ve son olarak Milli Takımımız ile EURO 2020'de boy göstererek 3 maçta 180 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Kaan Ayhan ile anlaşma sağlandı. Bu noktada sarı kırmızılılar, Sassuolo Kulübü ile önümüzdeki hafta başı masaya oturacak. Transferinde büyük aşama kaydedilen Kaan için İtalyan ekibine kiralama teklifi sunulacak.
GEDSON İÇİN TERİM DEVREDE!
Gedson için Fatih Terim de transferi çözmek adına devreye girecek. Terim, geçen sezonun devre arasında Aslan'da forma giyen Gedson'un çıkışı ve gelişimini de hatırlatıp Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşecek. Hedef; Gedson transferini de önümüzdeki hafta çözmek...
MORENO GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR!
Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray, yabancı bir sol bek transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Bu bölgede ilk adayın Alex Moreno olduğu öğrenildi. Real Betis ile görüşülüp, sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki İspanyol sol bekin transferi bitirilmeye uğraşılacak.
HALİL DERVİŞOĞLU ISRARI!
Kiralık sözleşmesi biten Halil Dervişoğlu için de Premier Lig ekibi Brentford Kulübü ile bir kez daha masaya oturulacak. Galatasaray geçen yıl bedelsiz kiraladığı Halil için 1 yıllık kiralama bedeli olarak İngilizlere 1 milyon Euro teklif edecek.
Halil de Galatasaray'da kalmak isterken İngiliz ekibinin vereceği yanıta göre forvet takviyesi için planlar revize edilecek. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de 12 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.