Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ilk yolcular belli oldu! Sekidika, Ozornwafor, Linnes ve Donk...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ilk yolcular belli oldu! Sekidika, Ozornwafor, Linnes ve Donk...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da yaprak dökümü... Yeni başkanını seçen sarı-kırmızılı kulüp teknik direktör Fatih Teirm'le de yeniden anlaşınca transfere yöneldi. Kadrosunda sözleşmeli 12 yabancı olan Galatasaray, transferde 8+6 kuralına göre hareket edecek. Buna göre takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 09:20
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ilk yolcular belli oldu! Sekidika, Ozornwafor, Linnes ve Donk...

Geçtiğimiz günlerde Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Galatasaray'da vakit kaybedilmeden teknik direktör Fatih Terim, Florya'da görevinin başına getirilmişti. Transfer için kolları sıvayan tecrübeli teknik adam, takımda düşünmediği yabancı oyuncularla ilgili Başkan Elmas'a bir rapor verdi.

Kadrosunda sözleşmeli 12 yabancı futbolcu bulunduran Galatasaray, TFF'nin yeni sezondaki yabancı kuralına takılmamak için bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Tecrübeli teknik adam bu isimleri belirledi. Norveçli futbolcu Martin Linnes ile Surinamlı Ryan Donk'a veda eden sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilecek diğer isimler Nijeryalı futbolcular Jesse Sekidika ile Valentine Ozornwafor oldu.

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