Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Başkan Burak Elmas'a iletti

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Başkan Burak Elmas'a iletti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in Florya'ya dönmesiyle transfer çalışmaları da hız kazandı. Tecrübeli teknik adam, takımda kalacak ve gidecek isimleri belirlerken Radamel Falcao ile ilgili aldığı kararı da Başkan Burak Elmas'a iletti. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 09:00
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Başkan Burak Elmas'a iletti

Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı ve görev dağılımları yapıldı. Sarı-kırmızılı ekipte transfer süreci hız kazandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi tüm transferleri kamp sürecine yetiştirmeye çalışan yeni yönetim kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Başkan Burak Elmas'a iletti

Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili ise Terim'in kararı bekleniyor. Cimbom'da golcülerin kaderi belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre Başkan Burak Elmas'la göreve devam etmek için el sıkışan teknik direktör Fatih Terim'in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao'nun üzerini çizdiği belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Başkan Burak Elmas'a iletti

Fatih Terim'in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ve kararını Başkan Elmas'a da ilettiği öğrenildi. Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıktı. Kolombiyalı forvet, Süper Lig'de 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılı yönetimin bu operasyonla, beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcünün yıllık 5 milyon euro tutarındaki ağır maliyetinden kurtulmanın hesaplarını yaptığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Başkan Burak Elmas'a iletti

Galatasaray'a 2019'da Monaco'dan gelen Radamel Falcao toplamda 40 resmi maça çıktı ve 20 gol kaydetti. Kolombiyalı yıldız 2 yıllık süreçte sakatlık yüzünden tam 36 maç kaçırdı. 2019-20'de 15 müsabakada görev yapamayan Falcao, 2020-21'de ise bitmek bilmeyen sakatlık sorunları nedeniyle 21 karşılaşmayı ekran başında veya tribünden izlemek zorunda kaldı.

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