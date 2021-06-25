Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Göreve geldiklerinde birçok sorunla karşılaştıklarını anlatan Elmas, "Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'da borçsuz yazısını alabilmek için maalesef çok ciddi büyük bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Hem önümüzdeki PSV maçına hem de lige hızlı bir şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, "Mali tablo beklediğinizden kötü mü çıktı?" sorusuna ise "Yorum yapmak istemem. Biz buraya şikayet etmeye değil çözüm üretmeye geldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz. Burada şikayet edip insanları kırmaktansa sorunları tespit etmenin ve çözmenin Galatasaray'ın geleceği için daha yararlı olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.