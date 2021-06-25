Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkn seçilmesinin ardından Fatih Terim takımın başına geri dönmüştü. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-kırmızılılarda yeni yabancı kuralının ardından bazı isimlerle yollar ayrılacak. Fatih Terim yönetime kadroda düşünmediği isimleri iletti. İşte o 3 isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 17:48
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim'e transfer sözü geldi. Takımdaki 3 ismin gönderilmesine karar verilirken, Elmas, "Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz." dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Terim'le birçok konu konuştuklarını vurgulayan Elmas, "Futbol stratejimiz var, Galatasaray'ın gelecekteki futbol sistemini kurmak üzere. Hocamızla bu fikri uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki 20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağımız bir Galatasaray sistemi için yola çıkıyoruz.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz." dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Göreve geldiklerinde birçok sorunla karşılaştıklarını anlatan Elmas, "Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'da borçsuz yazısını alabilmek için maalesef çok ciddi büyük bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Hem önümüzdeki PSV maçına hem de lige hızlı bir şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Burak Elmas, "Mali tablo beklediğinizden kötü mü çıktı?" sorusuna ise "Yorum yapmak istemem. Biz buraya şikayet etmeye değil çözüm üretmeye geldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz. Burada şikayet edip insanları kırmaktansa sorunları tespit etmenin ve çözmenin Galatasaray'ın geleceği için daha yararlı olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Galatasaray'da yeni sezon öncesi yabancı futbolcuların bazıları ile de yollar ayrılacak. Linnes ve Donk'a veda eden sarı-kırmızılılarda 3 isim ile yolların ayrılması planlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Transfer için kolları sıvayan tecrübeli teknik adam, takımda düşünmediği yabancı oyuncularla ilgili Başkan Elmas'a bir rapor verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

Kadrosunda sözleşmeli 12 yabancı futbolcu bulunduran Galatasaray, TFF'nin yeni sezondaki yabancı kuralına takılmamak için bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Tecrübeli teknik adam bu isimleri belirledi.

İşte o isimler:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

FEGHOULI

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

SEKIDIKA

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim kadroda düşünmüyor

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