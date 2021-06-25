Son dakika transfer haberi: Galatasaray Beşiktaş'ın da istediği Ryan Porteous için bu teklifi yapacak!

Geçtiğimiz hafta yeni başkanını seçen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'i yeniden göreve getirerek yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda transferde de gaza basıldı.
Geçtiğimiz hafta yeni başkanını seçen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'i yeniden göreve getirerek yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda transferde de gaza basıldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda temaslara başlayan Galatasaray'ın gündeminde stoper mevkisi var. Aslan, İskoç ekibi Hibernian'da forma giyen ve ezeli rakibi Beşiktaş'ın da listesinde olan Ryan Porteous'u istiyor.
Edinburghnews'te yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki genç savunmacı için 1 milyon sterlinlik teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak haberde sarı-kırmızılı kulübün bu teklifinin oyuncunun kulübü tarafından az bulunabileceği ifade edildi.
RYAN PORTEOUS KİMDİR?
25 Mart 1999 tarihinde İskoçya'da dünyaya gelen Ryan Porteous, kariyerine Hibernian altyapısında başlayan Porteous, 2018 yılında A takıma yükseldi. Geride bıraktığımız sezon 42 maçta görev alarak istikrarlı bir performans ortaya koydu. Porteous'un kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.