Son dakika transfer haberi: Galatasaray Beşiktaş'ın da istediği Ryan Porteous için bu teklifi yapacak!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda temaslara başlayan Galatasaray 'ın gündeminde stoper mevkisi var. Aslan, İskoç ekibi Hibernian'da forma giyen ve ezeli rakibi Beşiktaş 'ın da listesinde olan Ryan Porteous 'u istiyor.

Edinburghnews'te yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki genç savunmacı için 1 milyon sterlinlik teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak haberde sarı-kırmızılı kulübün bu teklifinin oyuncunun kulübü tarafından az bulunabileceği ifade edildi.